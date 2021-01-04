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وفاة 5 أطباء بكورونا اليوم.. والنقابة: العدد يرتفع لـ 276 شهيدًا

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وفاة 5 أطباء بكورونا اليوم.. والنقابة: العدد يرتفع لـ 276 شهيدًا وفاة 5 أطباء بكورونا اليوم.. والنقابة: العدد يرتفع لـ 276 شهيدًا

مصراوي Masrawy

02:34 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت النقابة العامة للأطباء، اليوم الاثنين، وفاة 4 أطباء جدد متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد إلى 276 شهيدًا.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إن الدكتور علاء أحمد ضياء استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى المنيرة، توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك الدكتور عمرو عبدالغني عبدالحكيم مدرس جراحة بأزهر دمياط الذي توفي بالمستشفى الجامعي.

ونعت النقابة الدكتور فتحي عراقي طبيب باطنة باللجنة الطبية ببورسعيد والذي توفي نتيجة الإصابة بكورونا، والدكتور حازم الكاشف أستاذ الأشعة التشخيصية بقصر العيني الذي توفي نتيجة الإصابة بكورونا أيضًا.

كما نعت النقابة الدكتور ياسر أحمد ميرة استشاري أمراض النساء والتوليد.

وتقدمت نقابة الأطباء بخالص العزاء لأسرهم، سائلة الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء.

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