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"تنشيط السياحة" تستقبل الياباني لكرة اليد للمشاركة في بطولة العالم بمصر

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"تنشيط السياحة" تستقبل المنتخب الياباني لكرة اليد للمشاركة في بطولة العالم بمصر "تنشيط السياحة" تستقبل الياباني لكرة اليد للمشاركة في بطولة العالم بمصر

مصراوي Masrawy

02:33 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل مكتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي، الياباني لكرة اليد، والذي سيشارك في النسخة الـ ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ التي تستضيفها خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجاري.

ويعد هذا الفريق هو أول فريق مشارك في البطولة يصل إلى القاهرة.

وقال نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي إنه فور وصول أعضاء المنتخب تابع أعضاء المكتب اجراءات الوصول، والتأكد من تطبيق اجراءات السلامة الصحية بالمطار، بحسب بيان صحفي.

وأضافت نسرين، أنه تم تجهيز صالة وصول الفرق بمواد دعائية عن المقاصد السياحية والمواقع الأثرية المصرية.

جدير بالذكر، أن وزارة السياحة والآثار تقوم بالمشاركة في هذه البطولة من خلال تقديم بعض البرامج اللوجيستية والسياحية لجماهير البطولة والذين سيحضرون من الخارج لتشجيع فرقهم.

كما وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، في جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على منح جماهير البطولة التي تحمل الـ Fan ID تخفيض بنسبة ٥٠٪ على قيمة تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، مع ضرورة التزام جميع المناطق والمتاحف الأثرية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارات والالتزام بإرتداء الكمامات وعدم زيادة عدد المجموعة السياحية الواحدة عن ٢٥ فردا، بالإضافة إلى الالتزام بالحد الأقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة. ​

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