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مخالفات بالجملة.. سراداقات العزاء في قرى طوخ بالقليوبية - صور

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مخالفات بالجملة.. سراداقات العزاء في قرى طوخ بالقليوبية - صور مخالفات بالجملة.. سراداقات العزاء في قرى طوخ بالقليوبية - صور

مصراوي Masrawy

02:22 م الإثنين 04 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تشهد محافظة القليوبية وخاصة قرى مركز طوخ، مخالفات بالجملة لقرارات منع التجمعات، وإقامة سرداقات العزاء، وفتح دور المناسبات في حالات الوفاة.

وشهدت قرية مشتهر وعزبة القاضي إقامة سرادقين، الأول داخل مضيفة بقرية مشتهر دائرة المركز لمتوفى بكورونا، وعزاء أخر في عزبة القاضي بدائرة المركز، لم يتلزم أصحابه أيضا بالقرارات وأصروا على إقامته بالمخالفة للتعليمات الخاصة بمواجهة كورونا.

وطالب المواطنون بضرورة تشديد الرقابة خاصة في مركز طوخ، بسبب تقاعس المسئولين عن مواجهة الظاهرة.

من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه وجه بتنفيذ القانون على كافة المواطنين بكل حزم وحسم دون استثناء على الجميع، وأنه لاتهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير.

أضاف المحافظ انه شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة لارتداء الكمامات الواقية مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات ووقف إقامة اي سرداقات وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم.

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