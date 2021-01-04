صحة جنوب سيناء: رصيد الأكسجين يكفي مستشفيات المحافظة

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن مديرية الصحة لديها ما يكفي من الأكسجين داخل مستشفى العزل الخاصة باستقبال المصابين بفيروس كورونا.

وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريح له اليوم الإثنين، إن محافظة جنوب سيناء تعد من أقل المحافظات في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى ارتفاع نسبة الشفاء بها، مؤكدًا على جاهزية مديرية الصحة بتأمين أكبر قدر من أسطوانات الأكسجين، وتوافر أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا بالمستشفيات، والصيدليات الخاصة لتكون متاحة للمواطنين، وجاهزية أطقم وفرق العزل المنزلي لتوفير المتابعة الصحية للحالات تحت العزل.

وأوضح أن معظم حالات الاصابة بفيروس كورونا في حالة مستقرة تمامًا، وتحت العزل المنزلي، ويجري متابعتهم باستمرار من قبل الفرق الطبية المتخصصة لهذا الغرض، ولا يوجد داخل مستشفيات العزل سوى عدد محدود، يتلقون رعاية طبية على أعلى مستوى.

وأشار إلى أنه يجري نقل بعض الحالات لمستشفى العزل بأبو خليفة في محافظة الإسماعيلية تحت إشراف طبي، ويجري متابعتهم حتى التماثل للشفاء.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أكد على جاهزية أقسام بمستشفيات أبورديس، ودهب، ونويبع، وشرم الدولي، كأقسام لعزل مصابي فيروس كورونا، إضافة إلى تجهيز مدرسة التمريض بمدينة الطور، لاستقبال الحالات المصابة بمدينة الطور بعد غلق مستشفى الطور العام لأعمال الصيانة.