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"صحة المنيا" تحرر 104 محاضر لصيدليات مخالفة

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"صحة المنيا" تحرر 104 محاضر لصيدليات مخالفة "صحة المنيا" تحرر 104 محاضر لصيدليات مخالفة

مصراوي Masrawy

02:15 م الإثنين 04 يناير 2021

المنيا – محمد النادي:

حررت مديرية الصحة في محافظة المنيا، 104 محاضر لصيدليات مخالفة، وذلك خلال المرور والتفتيش على عددًا من الصيدليات ومخازن الأدوية بنطاق المحافظة.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات له اليوم الإثنين، إنه جرى المرور والتفتيش على 431 منشأة طبية، تنوعت ما بين "صيدليات، ومخازن للأدوية، ومعامل تحاليل، وعيادات خاصة، بنطاق المحافظة"، أسفرت عن تحرير 104 محضر لصيدليات مخالفة تنوعت ما بين عدم وجود ترخيص، وعدم وجود صيدلي، ووجود أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى ضبط سيارة ودراجة نارية تقوم بتوزيع الأدوية بدون ترخيص، وجرى مصادرة المضبوطات، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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