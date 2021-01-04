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لقاح كورونا: بكين تسرع من وتيرة حملة التطعيم الجماعي قبل موعد احتفالات رأس السنة الصينية

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لقاح كورونا: بكين تسرع من وتيرة حملة التطعيم الجماعي قبل موعد احتفالات رأس السنة الصينية لقاح كورونا: بكين تسرع من وتيرة حملة التطعيم الجماعي قبل موعد احتفالات رأس السنة الصينية

مصراوي Masrawy

02:12 م الإثنين 04 يناير 2021

بكين- (بي بي سي):

تسعى السلطات في الصين لتطعيم عشرات الملايين من السكان للوقاية من وباء كورونا قبل موعد حلول احتفالات رأس السنة الصينية المرتقبة في فبراير2021.

واصطف الآلاف في العاصمة بكين في انتظار الحصول على الجرعات منذ أن أجازت السلطات الصحية رسميا لأول مرة الخميس استخدام لقاح مطور محليا.

ووفرت السلطات حافلاتٌ لنقل المواطنين، بعضهم يرتدي قناعين، إلى مراكز التطعيم التي أقيمت في أماكن مثل صالات الألعاب الرياضية أو المصانع الخالية

وفي نفس الوقت قررت الدولة الآسيوية التي يناهز عدد سكانها المليار ونصف المليار نسمة، تغيير مدة الحجر الصحي للمسافرين القادمين من الخارج وعدم الاكتفاء بأسبوعين كما هو متبع وتمديدها إلى ثلاثة أسابيع، سعيا منها لدرء أي مخاطر من شأن أي حالات وافدة مصابة أن تجلبها معها.

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