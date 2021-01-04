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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1197 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها: ضبط صاحب مخزن "بدون ترخيص" تابع لمطعم للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة لحيازته طني "مفروم لحوم، دهون حيوانية، مقطعات دواجن"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط المديرة المسؤولة عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المطرية؛ لحيازتها 21 طن "أرز أبيض، كسبرة، مكرونة، حمص" مجهولة المصدر، وضبط 672 عبوة "زيت طعام" مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط مدير مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المطرية لحيازته 18 طن "أرز أبيض، كمون، فول، قرفة مجهولة المصدر، و2 طن "كرفس، بذر كتان" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي الإسكندرية ضبط صاحب مخزن "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المنتزة ثالث لحجبه طن سلع غذائية "سكر حر، دقيق فاخر" مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

كما تم ضبط صاحب محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة برج العرب لحجبه طن منظفات صناعية ومطهرات "صابون سائل، كلور" و2880 عبوة "جل مطهر"، مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

وفي سوهاج ضبط مدير محل بدون ترخيص لتجارة مواد العطارة بدائرة قسم شرطة سوهاج ثان لحيازته 24 ألف عبوة تركيبات ووصفات علاجية خاصة ببعض الأمراض غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، و230 عبوة كريم لعلاج آلام العظام غير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيتها.

ويأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، واتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.