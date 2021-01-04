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صور.. إحباط محاولة تهريب 8 ملايين قرص مخدر و8 أطنان حشيش بميناء بورسعيد

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صور.. إحباط محاولة تهريب 8 ملايين قرص مخدر و8 أطنان حشيش بميناء بورسعيد صور.. إحباط محاولة تهريب 8 ملايين قرص مخدر و8 أطنان حشيش بميناء بورسعيد

مصراوي Masrawy

01:51 م الإثنين 04 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحبطت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة للإستخبارات، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي، اليوم الأثنين، محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش وأقراص الكيبتاجون المخدرة الممنوع حيازتها او تصديرها أو إستيرادها أو تداولها طبقا للقانون.

وردت إخبارية إلى رجال الجمارك والإدارات المعنية بالإشتباه في وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم TCLU4252647، قادمة من ميناء بيروت بلبنان برسم الترانزيت المباشر لميناء بورسعيد، وجهة نهائية ميناء الخمس ليبيا، ومشمولها مستنديا 1243 طرد علب بلاستيك.

وتبين من تفتيش الحاوية وجود 8 ملايين و76 ألف قرص كيبتاجون المخدر، و41 ألف و107 "فرش" به مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر بوزن 8 أطنان و220 كيلو جرام تقريبا، مخبأة داخل العبوات البلاستيك، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

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