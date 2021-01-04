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"دراسة الأراضي غير المستغلة".. الإسكان تحدد موعد إعلان اشتراطات البناء الجديدة

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"دراسة الأراضي غير المستغلة".. الإسكان تحدد موعد إعلان اشتراطات البناء الجديدة "دراسة الأراضي غير المستغلة".. الإسكان تحدد موعد إعلان اشتراطات البناء الجديدة

مصراوي Masrawy

02:12 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه يتم العمل الآن على الاشتراطات الخاصة بالبناء، والتي تهدف لإعادة تنظيم العمران في المحافظات بالكامل

وأكد عباس، أنه سيتم إعلان الاشتراطات الجديدة خلال أسبوعين من الآن، حيث يتم حاليا مناقشة كل الأفكار ومدى واقعيتها وقبولها للتنفيذ، وأنه يوجد شروط عامة تطبق على كل المحافظات وشروط فرعية ستكون حسب طبيعة كل محافظة، بحسب بيان صحفي.

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه يجرى دراسة كافة الأراضي غير المستغلة في المحافظات واستغلالها في تنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين، أو في المشروعات السكانية، لافتا إلى أنه يمكن أن تضم خدمات تعليمية ترفيهية اجتماعية على حسب دراسة طبيعة الأرض والمنطقة.

وتعمل وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية على إنهاء اشتراطات البناء وعرضها في الوقت الحالي على المحافظين، وبناء عليه يتم الوصول إلى بنود نهائية ستكون هي الشروط الخاصة بالبناء في كل محافظة.

وتدور المناقشات حاليا حول توحيد مستوى الارتفاعات بالمحافظات مع وجود بعض الاستثناءات تحدد وفقا للمحافظ في المحافظة وفقا لطبيعة المنطقة أو الحي، وحظر تحويل نشاط الوحدات السكنية إلى أي نشاط أخر بجانب التأكد من وجود جراج خاص بكل عمارة.

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