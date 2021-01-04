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"الهجرة" تهنيء طفلا مصريًا لفوزه بالمركز الأول لأفضل مشروع لتطوير التعليم باليابان

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"الهجرة" تهنيء طفلا مصريًا لفوزه بالمركز الأول لأفضل مشروع لتطوير التعليم باليابان "الهجرة" تهنيء طفلا مصريًا لفوزه بالمركز الأول لأفضل مشروع لتطوير التعليم باليابان

مصراوي Masrawy

02:11 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب- مصراوي:

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، بخالص التهنئة إلى الطفل حمد الزناتي، نجل الباحث حسين الزناتي الخبير التعليمي المصري باليابان وأحد رواد مؤتمر " تستطيع بالتعليم"، وذلك بعدفوزه بالمركز الأول في أفضل مشروع لتطوير التعليم في اليابان ضمن مسابقة أفضل فكرة تعليمية.

وأعربت الوزيرة - في تصريحات صحفية لها اليوم - عن تمنياتها لحمد الزناتي ووالده حسين الزناتي بمزيد من التقدم والرقي في مسيرتهما، مضيفة أن "المصري يقدر" ومع كل إنجاز يحققه المصريون بالخارج، فإن ذلك يرفع اسم مصر الوطن الأم عاليا على مستوى العالم ويعكس صورة مصر والمصريين الإيجابية في الخارج.

وكان الطفل حمد الزناتي قد شارك مع والده في مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" الذي أطلقته وزارة الهجرة في أواخر عام 2018 وعقد بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وقال حمد خلال المؤتمر، إنه يعيش في اليابان لكنه يحب مصر وسعيد بمشاركته في المؤتمر.

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