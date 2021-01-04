الكنيسة ترسل وفدًا لدعم الأطقم الطبية والمرضى بالمنيا

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أرسل نيافة الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، وفدا تابعا للمطرانية لتقديم الدعم المعنوي وافتقاد المرضي بالإضافة للدعم للأطقم الطبية والأمن والتمريض، بحسب بيان صحفي.

وأشاد العاملون بمستشفى التأمين الصحي بهذا السلوب وهذه الخطوة من شركاء الوطن.

وفي وقت الذروة الأولى لكورونا، أعلنت الكنيسة المصرية التبرع بـ3 ملايين جنيه؛ للمساهمة في شراء أجهزة تنفس صناعي وإعداد ملابس ومستلزمات طبية؛ لدعم أطباء مصر في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ووجهت الكنيسة جميع مشاغل الخياطة في الإيبارشيات بإعداد الملابس والمستلزمات الطبية التي تحتاجها الطواقم الصحية أثناء عملها، تقديراً من الكنائس المصرية لدور الطواقم الطبية في الأزمة الحالية.

وأكدت الكنيسة استمرار مشاركتها في الحملات التوعوية للوقاية من الفيروس، إضافة إلى توفير المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة للمحتاجين، مع الالتزام بتعليمات الأجهزة الصحية، لمنع تفشي الفيروس، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كوباء.​