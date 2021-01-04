بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. رئيس "الشيوخ" يبعث ببرقية تهنئة إلى البابا تواضروس

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مصراوي Masrawy

مصراوي

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا فيها المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على قداسته وجميع الإخوة الأقباط بموفور الصحة والسداد، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام والإخاء بين أبناء الوطن؛ كي ننعم بالاستقرار والأمان والازدهار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء نص البرقية كالتالي:

قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.. يسعدنى بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أن أتقدم إلى قداستكم وجميع الإخوة الأقباط بخالص التهاني القلبية، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يُعيد المولى، عز وجل، هذه المناسبة على قداستكم وجميع الإخوة الأقباط بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام والإخاء بين أبناء الوطن جميعًا؛ كي تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكل عام وقداستكم بخير.