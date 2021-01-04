"منعاً لانتحاره".. قاضية بريطانية ترفض تسليم مؤسس "ويكيليكس" لأمريكا

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محاموه اعتبروا ملاحقة "أسانج" ذات دوافع سياسية

حكمت قاضية بريطانية، اليوم (الاثنين)، بعدم تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس إلى الولايات المتحدة؛ لمواجهة اتهامات بخرق قانون تجسس والتآمر للحصول على وثائق أمريكية سرية عن طريق اختراق أجهزة كمبيوتر حكومية.

وفي جلسة استماع في أولد بيلي بلندن، رفضت القاضية فانيسا باريتسر جميع حجج الفريق القانوني لـ"أسانج" تقريبًا، لكنها ذكرت أنها لا تستطيع تسليمه لأن هناك خطرًا حقيقيًا من أن ينتحر، وأمرت بالإفراج عنه، وفقاً لـ"رويترز".

وقالت "باريتسر": "في مواجهة ظروف شبه عزلة تامة، أنا مقتنعة بأن الإجراءات (الخطوط العريضة للسلطات الأمريكية) لن تمنع السيد أسانج من إيجاد طريقة للانتحار".

من جهتهم، اعتبر محامو "أسانج" أن "الملاحقة القضائية بأكملها كانت ذات دوافع سياسية، وبدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن تسليمه يشكل تهديدًا خطيرًا لعمل الصحفيين".

وتتهم السلطات الأمريكية أسانج، البالغ من العمر 49 عامًا ، وهو أسترالي المولد، من بين 18 تهمة تتعلق بإفراج موقع ويكيليكس عن عدد كبير من السجلات العسكرية الأمريكية السرية والبرقيات الدبلوماسية، التي اعتبرت أنها عرضت الأرواح للخطر.