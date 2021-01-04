أخبار عاجلة

إغلاق مسجد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية في كفر الشيخ -
لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر -
"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية -
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا -
‏‎بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان لمنع ترامب من أي قرار محتمل لشن حرب -
6 قرارات من مجلس نقابة الصحفيين بشأن اشتراكات مشروع العلاج -
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور) -
1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
إثيوبيا.. مقتل 4 من زعماء جبهة تحرير تيغراي والقبض على 9 آخرين -
المشرف العام على الكرة بالنادي "الأهلي" يتقدم باستقالته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"منعاً لانتحاره".. قاضية بريطانية ترفض تسليم مؤسس "ويكيليكس" لأمريكا

Print
"منعاً لانتحاره".. قاضية بريطانية ترفض تسليم مؤسس "ويكيليكس" لأمريكا "منعاً لانتحاره".. قاضية بريطانية ترفض تسليم مؤسس "ويكيليكس" لأمريكا
محاموه اعتبروا ملاحقة "أسانج" ذات دوافع سياسية

حكمت قاضية بريطانية، اليوم (الاثنين)، بعدم تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس إلى الولايات المتحدة؛ لمواجهة اتهامات بخرق قانون تجسس والتآمر للحصول على وثائق أمريكية سرية عن طريق اختراق أجهزة كمبيوتر حكومية.

وفي جلسة استماع في أولد بيلي بلندن، رفضت القاضية فانيسا باريتسر جميع حجج الفريق القانوني لـ"أسانج" تقريبًا، لكنها ذكرت أنها لا تستطيع تسليمه لأن هناك خطرًا حقيقيًا من أن ينتحر، وأمرت بالإفراج عنه، وفقاً لـ"رويترز".

وقالت "باريتسر": "في مواجهة ظروف شبه عزلة تامة، أنا مقتنعة بأن الإجراءات (الخطوط العريضة للسلطات الأمريكية) لن تمنع السيد أسانج من إيجاد طريقة للانتحار".

من جهتهم، اعتبر محامو "أسانج" أن "الملاحقة القضائية بأكملها كانت ذات دوافع سياسية، وبدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ، وأن تسليمه يشكل تهديدًا خطيرًا لعمل الصحفيين".

وتتهم السلطات الأمريكية أسانج، البالغ من العمر 49 عامًا ، وهو أسترالي المولد، من بين 18 تهمة تتعلق بإفراج موقع ويكيليكس عن عدد كبير من السجلات العسكرية الأمريكية السرية والبرقيات الدبلوماسية، التي اعتبرت أنها عرضت الأرواح للخطر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية

"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية

‏‎بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان لمنع ترامب من أي قرار محتمل لشن حرب

‏‎بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان لمنع ترامب من أي قرار محتمل لشن حرب

"عزل ترامب".. 200 مُشرع بالكونغرس يتحركون لإقصائه قبل 20 يناير!

"عزل ترامب".. 200 مُشرع بالكونغرس يتحركون لإقصائه قبل 20 يناير!

رحلتنا التي لا تصدق بدأت للتو.. "ترامب": لن أحضر مراسم تنصيب "بايدن"

رحلتنا التي لا تصدق بدأت للتو.. "ترامب": لن أحضر مراسم تنصيب "بايدن"

شبكة عيون الإخبارية