بالأسماء.. 66 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إدراج 66 قرية بمركزي ببا وناصر ضمن المشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى، وذلك وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المبادرة تشمل كافة مناحي حياة المواطن وكل الخدمات التي يتعامل معها بشكل يومي وأساسي، وعلى رأسها الصرف الصحي والذي سيجري تنفيذه في 53 قرية وتوابعها بتكلفة تتجاوز 4 مليار جنيه لتصبح قرى ببا وناصر مخدومة بنسبة 100% بخدمة الصرف الصحي، فضلاً عن أعمال رصف للطرق ، بجانب الإنارة وأعمال الكهرباء ، كذلك تدعيم الوحدات الصحية ومراكز الشباب والمدارس، وأعمال تغطية الترع وتنفيذ كباري ، وغيرها من المشروعات الخدمية.

يذكر أن القرى التي جرى ترشيحها ضمن المبادرة 66 قرية في هذه المرحلة بواقع 20 قرية بناصر وهي (اشمنت ، البرج، الحرجة، الحمام، الرياض، الزيتون، المنصورة، بني خليفة، بني عدي، بهبشين، أبو صالح، دلاص، دنديل، طحا بوش، غيط البحاري، كفر الجزيرة، أبو خلاد، منشأة الشركة، منشأة هديب، طنسا الملق)، و46 قرية بمركز ببا(أبوشربان، البرانقة، البكرية، الجزيرة الشرقية، السلطاني، الضباعنة، جزيرة الفقاعي، الملاحية القبلية، الملاحية البحرية، أم الجنازير، الشهيد حسن علام (كوم الصعايدة)، بني أحمد، بني خليل، بني عقبة، بني عوض، بني قاسم، بني ماضي، بني محمد الشرقية، بني مؤمنة، بني هاشم، جبل النور، جزيرة الفقاعي، جزيرة ببا، رزقة المشارقة، زاوية الناوية، سدس الأمراء، صفط راشين، طحا البيشة، طرشوب، طنسا بني مالو، طوه، غياطة الشرقية والغربية، وفزارة، قمبش الحمراء، كفر جمعة، كفر منصور، كفر ناصر، منشأة أبو دخان، منية الجيد، منيل موسى، نزلة الزاوية، نزلة الشريف، نزلة علي كيلاني، هربشنت، هليه).