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السجن 7 سنوات ضد رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أويحيي بقضية فساد

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السجن 7 سنوات ضد رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أويحيي بقضية فساد السجن 7 سنوات ضد رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أويحيي بقضية فساد

مصراوي Masrawy

01:49 م الإثنين 04 يناير 2021

الجزائر- (د ب أ):

قضت محكمة جزائرية اليوم الاثنين بالسجن سبع سنوات بحق أحمد أويحيى الوزير الأول الأسبق في عهد الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في قضية فساد.

وعاقبت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة اليوم بالسجن ثلاث سنوات بحق وزيري السياحة والنقل الأسبقين عمار غول وعبد الغاني زعلان في نفس القضية وهي المستثمر السياحي بن فيسح .

بينما أدانت المحكمة بن حسين فوزي والي سكيكدة 500 كلم شرق العاصمة بالسجن النافذ خمس سنوات في ذات القضية.

ويتابع أويحيى رفقة مسؤولين بارزين في عهد بوتفليقة بعدد من قضايا وملفات الفساد.

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