أخبار عاجلة

إغلاق مسجد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية في كفر الشيخ -
لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر -
"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية -
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا -
‏‎بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان لمنع ترامب من أي قرار محتمل لشن حرب -
6 قرارات من مجلس نقابة الصحفيين بشأن اشتراكات مشروع العلاج -
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور) -
1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
إثيوبيا.. مقتل 4 من زعماء جبهة تحرير تيغراي والقبض على 9 آخرين -
المشرف العام على الكرة بالنادي "الأهلي" يتقدم باستقالته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الصحة السنغافوري: أمّنا كميات من اللقاح تكفي لجميع السكان

Print
وزير الصحة السنغافوري: أمّنا كميات من اللقاح تكفي لجميع السكان وزير الصحة السنغافوري: أمّنا كميات من اللقاح تكفي لجميع السكان

مصراوي Masrawy

01:35 م الإثنين 04 يناير 2021

سنغافورة- (د ب أ):

أعلن وزير الصحة السنغافوري اليوم الاثنين، أن بلاده أمّنت حصولها على كميات من اللقاح تكفي لجميع السكان، متوقعا أن تتم المزيد من عمليات تسليم اللقاحات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث ستتضمن شحنات اللقاح الجديدة تلك الخاصة بشركتي "مودرنا" و"سينوفاك بيوتك".

وتقوم "هيئة العلوم الصحية" في سنغافورة حاليا بمراجعة اللقاحات الخاصة بالشركتين. وكانت الهيئة قامت في وقت سابق بتقييم واعتماد استخدام لقاح فايزر/بيونتك.

وقال وزير الصحة جان كيم يونج، أمام البرلمان: "إذا سارت جميع الأمور وفقا للجدول الزمني المقرر، فسيكون لدينا لقاحات تكفي الجميع بحلول الربع الثالث من عام 2021"، وقال في تأكيد لبيان حكومي سابق: "لقد حصلنا على لقاحات تكفي لجميع السكان."

يذكر أن الدفعة الأولى من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصلت إلى سنغافورة، حيث خصصت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أكثر من مليار دولار سنغافوري (750 مليون دولار أمريكي) للقاحات، وقالت إنه يجب أن يكون هناك ما يكفي لسكانها البالغ عددهم نحو 5ر5 مليون نسمة بحلول الربع الثالث من العام.

وقد سجلت سنغافورة خلال الـ24 ساعة الماضية 35 حالة إصابة جديدة، وصفر وفيات، بحسب أحدث إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز". وبذلك يرتفع إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 58 ألفا و697 حالة، بينما تستقر الوفيات عند 29 حالة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

شبكة عيون الإخبارية