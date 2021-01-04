بريطانيا تلقح أول شخص بلقاح أسترازينيكا/أكسفورد في العالم

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مصراوي Masrawy

لندن- (د ب أ):

تلقى مريض كلى في بريطانيا جرعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد المضاد لفيروس كورونا، ليصبح أول شخص في العالم يحصل على اللقاح خارج التجارب السريرية.

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أنه تم حقن بريان بينكر 82 عاما باللقاح في مستشفى جامعة أكسفورد عند الساعة السابعة والنصف صباحا (0730 بتوقيت جرينتش).

وأعرب بينكر، وهو من أكسفورد، عن فخره بتلقي اللقاح في مدينته، التي تبعد 82 كيلومترا شمال لندن.

وقال :" أنا سعيد جدا بالحصول على اللقاح المضاد لكورونا اليوم، وفخور حقا بأنه تم تطويره في أكسفورد".

وأضاف :"لقد كان التمريض والأطباء والطاقم رائعين، ويمكنني الآن أن أتطلع للاحتفال بالذكرى السنوية الثامنة والأربعين لزواجي مع زوجتي شيرلي في وقت لاحق من هذا العام".

كما تلقى اللقاح مدرس الموسيقى تريفور كاولي88 عاما، وطبيب الأطفال أندرو بولارد.

وقالت الممرضة سام فوستر التي أعطت أول جرعة من اللقاح :"لقد كان فخرا لي أن أكون من يقدم أول جرعة من لقاح أكسفورد في مستشفى تشرشل هنا في أكسفورد، على بعد بضع مئات من الأمتار من المكان الذي شهد تطويره".

وقالت :"نتطلع إلى تطعيم المزيد من المرضى والعاملين في مجال الصحة والرعاية بلقاح أكسفورد في الأسابيع المقبلة، ما سيحدث فرقا كبيرا للأفراد الذين يعيشون في المجتمعات التي نخدمها وأفراد الأطقم الذين يعتنون بهم في مستشفياتنا".

وكانت الجهات التنظيمية البريطانية وافقت في الثلاثين من ديسمبر على الاستخدام الطارئ للقاح.

وكانت بريطانيا هي أول دولة في العالم تعطي الموافقات اللازمة للقاح، الذي يمكن تخزينه في درجات حرارة الثلاجة العادية، على عكس لقاحي فايزر/بيونتيك وموديرنا، ما يسهل من عملية نقله وتخزينه.

وأطلقت بريطانيا في ديسمبر برنامجا موسعا للتلقيح ضد فيروس كورونا، باللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك.

وتم إعطاء ما مجموعه 750 ألف جرعة من اللقاح للبريطانيين من كبار السن والأكثر عرضة للإصابة بالفيروس بحلول الأسبوع الأخير من عام 2020.