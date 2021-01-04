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إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل فوردو

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إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل فوردو إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل فوردو

مصراوي Masrawy

01:28 م الإثنين 04 يناير 2021

وكالات:

أعلنت الإيرانية أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل فوردو النووي، حسبما نقلت اليوم .

وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إلى أن "الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أصدر أوامره ببدء التخصيب بنسبة 20%"، مؤكدا أن "منظمة الطاقة الذرية بدأت قبل ساعات الإجراءات الأولية، عبر ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي، وستحصل على أول كمية من غاز UF6 بغضون ساعات".

وقال ربيعي: "أبلغنا الوكالة الدولية بالبدء برفع التخصيب، بناء على اتفاقية الضمانات".

في حين لفت ربيعي إلى أن "الحكومة تعتقد أن القرار ليس لصالح إيران، لكنها ملزمة بتنفيذه كتشريع برلماني".

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