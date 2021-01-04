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رويترز: العلماء يخشون من عدم فعالية اللقاحات ضد الفيروس المتحور في جنوب افريقيا

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رويترز: العلماء يخشون من عدم فعالية اللقاحات ضد الفيروس المتحور في جنوب افريقيا رويترز: العلماء يخشون من عدم فعالية اللقاحات ضد الفيروس المتحور في جنوب افريقيا

مصراوي Masrawy

01:26 م الإثنين 04 يناير 2021

وكالات:

نقلت قناة "آي.تي.في" عن مستشار علمي للحكومة البريطانية قوله، إن العلماء ليسوا واثقين تماما من أن لقاحات كورونا ستعمل على النوع المتحور من الفيروس الموجود في جنوب إفريقيا، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وقال روبرت بيستون المحرر السياسي لقناة "آي تي في" إنه "وفقا لأحد المستشارين العلميين للحكومة، من دون كشف هويته، فإن سبب قلق وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الكبير بشأن المتحور في جنوب إفريقيا هو أنهم ليسوا واثقين من أن اللقاحات ستكون فعالة ضده كما هو الحال مع الفيروس المتحور في بريطانيا".

وكان هانكوك قال في وقت سابق اليوم الاثنين إنه قلق للغاية بشأن الفيروس المتحور الجديد، فيما لم يستبعد أن يتم فرض إغلاق عام مرة أخرى على مستوى البلاد.

كورونا.. لحظة بلحظة

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