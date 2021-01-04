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تايلاند تناشد مواطنيها بضرورة التزام المنازل للمساعدة في احتواء انتشار كورونا

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تايلاند تناشد مواطنيها بضرورة التزام المنازل للمساعدة في احتواء انتشار كورونا تايلاند تناشد مواطنيها بضرورة التزام المنازل للمساعدة في احتواء انتشار كورونا

مصراوي Masrawy

01:25 م الإثنين 04 يناير 2021

بانكوك – (أ ش أ):

ناشد رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا، المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم للمساعدة في احتواء أسوأ تفش لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد حتى الآن، وتجنب فرض إجراءات عزل عام صارمة.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي - وفقا لما ذكرته صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - "إن على دراية بالأضرار الاقتصادية المحتملة من إجراءات الاحتواء الصارمة، ونحن لا نريد أن نفرض عزلا عاما على البلاد بأكملها لأننا نعلم ما هي العواقب وبالتالي هل يمكن للجميع عزل أنفسهم؟".

جاء ذلك بالتزامن مع تسجيل البلاد عددا قياسيا لحالات الإصابة الجديدة اليومية المؤكدة بالمرض بلغ 745 حالة.

وأعلنت الحكومة أن 28 منطقة من بينها العاصمة بانكوك أصبحت مناطق مرتفعة المخاطر، وطالبت الجميع بالعمل من المنزل وتجنب التجمعات والتنقلات خارج الأقاليم مع ارتفاع عدد الإصابات إثر تفش جرى رصده للمرة الأولى الشهر الماضي في سوق لبيع الأسماك قرب العاصمة.

يذكر أن تايلاند سجلت حتى الآن 8439 إصابة إجمالية بالمرض و65 وفاة وهو من أقل المعدلات في آسيا.

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مصراوي Masrawy

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