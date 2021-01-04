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كورونا في لبنان: أسرّة العناية الفائقة في المستشفيات أصبحت ممتلئة

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كورونا في لبنان: أسرّة العناية الفائقة في المستشفيات أصبحت ممتلئة كورونا في لبنان: أسرّة العناية الفائقة في المستشفيات أصبحت ممتلئة

مصراوي Masrawy

01:25 م الإثنين 04 يناير 2021

وكالات:

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، أن أسرة العناية الفائقة في مستشفيات البلاد أصبحت ممتلئة، معتبرا أن لبنان بات يحتاج لإجراءات استثنائية وصارمة بمواجهة كورونا.

وقال في اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تداعيات تفشي المستجد، "إننا أمام حالة صعبة جدا، حيث أن هناك مواطنين غير مقتنعين حتى اليوم بخطر الوباء".

وأضاف: "في البداية كان هناك تناغم بين إجراءات الدولة وبين تجاوب المواطنين مع التدابير، أما اليوم فالوضع مختلف تماما. لقد طبقنا الإجراءات الممكنة كافة على مستوى الدولة، لكن التزام الناس لم يكن إيجابيا".

واعتبر أن مواجهة هذا تحتاج إلى وعي مجتمعي يتفاعل ويتجاوب مع التدابير والإجراءات، وقال: "نستطيع إقفال البلد، ونستطيع أن نفرض حظر التجول، لكن لا قدرة لنا أن نلاحق كل شخص، وبالتالي أن نضع شرطيا مع كل مواطن".

وكان وزير الصحة حمد حسن قال إن لقاح كورونا سيصل إلى لبنان قبل منتصف فبراير المقبل وسيغطي 20 % من اللبنانيين.

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