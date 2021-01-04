هونج كونج ترجئ إعادة فتح المدارس في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

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مصراوي Masrawy

هونج كونج- (د ب ا):

أرجأت هونج كونج موعد إعادة فتح المدارس لأكثر من شهر، وذلك ضمن إجراءات الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير التعليم كيفن يونج القول اليوم الاثنين إن قرار إغلاق المدارس، الذي كان من المقرر أن ينتهى العمل به في 10 يناير الجاري، سوف يتم تمديده إلى عطلة العام القمري الجديد، التي تبدأ في 12 فبراير المقبل.

وقد سجلت هونج كونج 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، من بينها 43 حالة عدوى محلية.

وحظرت هونج كونج مؤخرا دخول المسافرين القادمين من المملكة المتحدة في أعقاب ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا أكثر انتشارا هناك.

وكانت جهود هونج كونج لتشكيل فقاعة سفر مع سنغافورة قد انهارت الشهر الماضي عقب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في هونج كونج.

وفي واقعة منفصلة، سجلت هونج كونج إصابة قط منزلي بفيروس كورونا عقب إصابة صاحبه بالفيروس.

وحتى الآن، سجلت هونج كونج إصابة ثمانية كلاب وثمان قطط بفيروس كورونا، على الرغم من أن الحكومة قالت إنه لا يوجد دليل على نقل الحيوانات الفيروس للانسان.