النيجر تعزز الوجود العسكري في منطقة قتل فيها أكثر من 100 مدني في هجوم

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نيامي- (د ب أ):

أعلنت حكومة النيجر عن خطط لتعزيز الوجود العسكري في منطقة شهدت مقتل أكثر من 100 مدني في هجوم شنه مسلحون في مطلع الأسبوع.

وقال القائد المسؤول، ماماني ساني، في وقت متأخر من مساء الأحد إن النيجر تهدف إلى تمركز سَريَّة بشكل دائم في الإقليم المتضرر.

وتحدث ساني بعد زيارة موقع الهجوم الذي وقع يوم السبت على قريتين بالقرب من الحدود مع مالي، برفقة رئيس الوزراء بريجي رافيني.

وقُتل أكثر من 100 شخص في الهجوم على قريتي تشومبانجو وزارومداري، وأصيب نحو 30 شخصا آخرون. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها حتى الآن.

وتنشط جماعات إرهابية بايعت تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في النيجر ودول أخرى في المنطقة.

ولا تملك الحكومة سوى القليل من السيطرة على المساحات الشبيهة بالصحراء خارج المدن، وهي حقيقة تستغلها الجماعات الجهادية والشبكات الإجرامية.

تعتبر النيجر من أهم دول العبور للمهاجرين الأفارقة الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وإلى جانب مالي وموريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو، تعد النيجر جزءا من مجموعة الساحل "جي 5" التي تعهدت بمحاربة الجماعات الإرهابية.