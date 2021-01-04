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صور.. "طلاسم على أطباق النيش" للتفريق بين عروسين في قنا

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صور.. "طلاسم على أطباق النيش" للتفريق بين عروسين في قنا صور.. "طلاسم على أطباق النيش" للتفريق بين عروسين في قنا

مصراوي Masrawy

01:32 م الإثنين 04 يناير 2021

قنا -عبدالرحمن القرشي :

شهدت محافظة قنا واقعة اكتشاف زوجين لوجود طلاسم و" أعمال سحر"، مرسومة على أطباق داخل منزلهم، وتواصلوا مع منسق مبادرة شعبية لإزالة مثل تلك الأعمال من المقابر للتعامل معها.

قال محمد العمدة الدربي، منسق حملة إزالة السحر من المقابر، عبر منشور على حسابه الشخصي عبر "الفيس بوك" إنه نجح في فك طلاسم سحر، جرى وضعه في منزل للتفريق بين زوجين في إحدى قرى محافظة قنا.

وأفاد الدربي أنه جرى التواصل معه من قبل أحد أقارب زوجين تزوجا منذ شهور، ويوميًا يزداد الخلاف بينهما حتى هجرت الزوجة منزلها، وقد استعانت بالعديد من الأشخاص من قبل لكن دون فائدة.

وأضاف أنه تفقد الوحدة السكنية للزوجين، وقيل له عن أشياء مخيفة تحدث لهما منذ زواجهما مثل اشتعال النار أثناء طهي الطعام، ورؤية خيالات ومشادات بينهما ما جعل الزوجة تهجر منزلها.

وأشار إلى أنه قام بعمل جلسة رقية شرعية بعد أن اكتشف وجود أوراق عليها طلاسم سحر داخل غرفة النوم للتفريق والطلاق، إصافة إلى أخرى على أطباق النيش داخل وحدتهم السكنية .

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