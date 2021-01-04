أخبار عاجلة

لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر -
"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية -
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا -
‏‎بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان لمنع ترامب من أي قرار محتمل لشن حرب -
6 قرارات من مجلس نقابة الصحفيين بشأن اشتراكات مشروع العلاج -
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور) -
1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
إثيوبيا.. مقتل 4 من زعماء جبهة تحرير تيغراي والقبض على 9 آخرين -
المشرف العام على الكرة بالنادي "الأهلي" يتقدم باستقالته -
جامعة الملك سعود تُطلق برنامجَيْ دبلوم‏ مرخصَيْن بنمط التعليم عن بُعد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الأول في العام الجديد.. الإعدام لـ3 متهمين بقتل فلاح في المنوفية

Print
الأول في العام الجديد.. الإعدام لـ3 متهمين بقتل فلاح في المنوفية الأول في العام الجديد.. الإعدام لـ3 متهمين بقتل فلاح في المنوفية

مصراوي Masrawy

01:17 م الإثنين 04 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

أحالت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية، اليوم الاثنين، "أ.ع" 26 عام، ويعمل فلاح، و"ط.ع" 31 عام، ويعمل فلاح، و"ح.ا" 43 عام، ويعم تاجر، إلى مفتي الجمهورية؛ لأخذ رأيه في إعدام المتهمين الثلاثة بعد قتلهم عمدًا لفلاح يُدعى "ح.ا" مع سبق الاصرار والترصد.

وترجع أحداث الواقعة إلى قتل ثلاثة اشخاص للمجني عليه، بسبب خلافات مالية نشبت بينهم، موجهين له عدة طلقات نارية من سلاح ناري، ولقى "ح.ا" مصرعه في الحال.

صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه، وحبس المتهمين، ثم أحالت النيابة القضية إلي محكمة الجنايات، والتي قضت بإعدامهم شنقًا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

شبكة عيون الإخبارية