الأول في العام الجديد.. الإعدام لـ3 متهمين بقتل فلاح في المنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

أحالت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية، اليوم الاثنين، "أ.ع" 26 عام، ويعمل فلاح، و"ط.ع" 31 عام، ويعمل فلاح، و"ح.ا" 43 عام، ويعم تاجر، إلى مفتي الجمهورية؛ لأخذ رأيه في إعدام المتهمين الثلاثة بعد قتلهم عمدًا لفلاح يُدعى "ح.ا" مع سبق الاصرار والترصد.

وترجع أحداث الواقعة إلى قتل ثلاثة اشخاص للمجني عليه، بسبب خلافات مالية نشبت بينهم، موجهين له عدة طلقات نارية من سلاح ناري، ولقى "ح.ا" مصرعه في الحال.

صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه، وحبس المتهمين، ثم أحالت النيابة القضية إلي محكمة الجنايات، والتي قضت بإعدامهم شنقًا.