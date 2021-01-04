أخبار عاجلة

لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر -
"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية -
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا -
‏‎بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان لمنع ترامب من أي قرار محتمل لشن حرب -
6 قرارات من مجلس نقابة الصحفيين بشأن اشتراكات مشروع العلاج -
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور) -
1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
إثيوبيا.. مقتل 4 من زعماء جبهة تحرير تيغراي والقبض على 9 آخرين -
المشرف العام على الكرة بالنادي "الأهلي" يتقدم باستقالته -
جامعة الملك سعود تُطلق برنامجَيْ دبلوم‏ مرخصَيْن بنمط التعليم عن بُعد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"المهن الطبية": تجديد الاشتراك إلكترونياً حتى نهاية فبراير.. وتوصيل "الكارنيهات" للمنازل

Print
"المهن الطبية": تجديد الاشتراك إلكترونياً حتى نهاية فبراير.. وتوصيل "الكارنيهات" للمنازل "المهن الطبية": تجديد الاشتراك إلكترونياً حتى نهاية فبراير.. وتوصيل "الكارنيهات" للمنازل

مصراوي Masrawy

01:32 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، بدء تجديد الاشتراك بمشروع العلاج للأعضاء "إلكترونيا" فقط، حتى نهاية فبراير 2020، مع استمرار الخدمات بمقرات مشروع العلاج للأعضاء الراغبين فى الاشتراك لأول مرة، أو لإضافة الزوج أو الزوجة والأبناء أو الوالدين، فى حال عدم إضافتهم مسبقا، على أن تبدأ الاستفادة من تاريخ الاشتراك.

وأوضح الاتحاد في بيان اليوم الاثنين، إمكانية تجديد الاشتراك بمشروع العلاج، من خلال عدة طرق، هى: تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول، أو أى نقطة من نقاط فورى المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو التحويل لحساب المشروع ببنك رقم: 240- 1- 122، أو عن طريق الدفع الإلكترونى عن طريق الموقع الرسمي لمشروع العلاج.

كما يمكن للعضو المشترك فى مشروع العلاج وأسرته، الحصول على موافقات إجراء تحاليل PCR بأسعار مُخفضة، من خلال إرسال طلب عبر الواتس آب على رقم 01050683399، على أن يقوم العضو وأسرته بسداد مبلغ 500 جنيه بالمعمل، و600 جنيه فى حال إجراء التحاليل للوالدين بعد الحصول على الموافقة عبر الواتس آب، بحد أقصى مرتين فى العام لكل مشترك.

وأشار الاتحاد إلى أنه حفاظا على سلامة الأعضاء الراغبين فى الاشتراك فى مشروع العلاج، تم التعاقد مع شركة شحن لتوصيل كارنيهات وكوبونات 2021 إلى المنازل، من خلال إرسال "اسم العضو، اسم النقابة التابع لها "بشرى،صيادلة، أسنان، بيطري"، رقم القيد فى النقابة، رقم بطاقة العلاج، رقم محمول للتواصل، العنوان بالتفصيل، صورة إيصال الدفع أو "سكرين شوت" في حالة الدفع أون لاين، على أرقام: 01028685441، 01009205907، أو من خلال ملئ الاستمارة:https://forms.gle/DxVdFJwe5MnKobPn6.

ولفت إلى أنه سيتم توصيل الكارنيهات للأعضاء في القاهرة والجيزة خلال أسبوع علي الأكثر، بتكلفة 40 جنيها يتحملها العضو، أما باقى المحافظات فسيتم توصيل الكارنيهات إلى مندوب المشروع بالمحافظة مجاناً.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

شبكة عيون الإخبارية