"الآسيوي لكرة القدم" يعيد إطلاق مسابقات المنتخبات والأندية بعلامات جديدة

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قال: سوف نعرض التصميمات الجديدة أمام الجماهير من خلال جميع المنصات

أطلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم مجموعة متنوعة من الشعارات والعلامات المرئية الخاصة ببطولات المنتخبات الوطنية، والتي تتضمن التصفيات الآسيوية وكأس آسيا وكأس آسيا للسيدات وكأس آسيا تحت 23 عاماً، إلى جانب بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

وذكر الاتحاد الآسيوي أنه سيعرض التصميمات الجديدة أمام الجماهير من خلال جميع المنصات في بطولات الاتحاد خلال السنوات المقبلة، سواءً في ملاعب المباريات أو القنوات التلفزيونية أو قنوات التواصل الاجتماعي.

وجرى إعداد التصميمات الجديدة على مدار 15 شهراً، وذلك بعد التواصل مع أطراف اللعبة وإجراء دراسات مكثفة حول اهتمامات الجماهير في أرجاء قارة آسيا كافة، وبحيث جاءت التصميمات الجديدة معبرة عن روح هذه البطولات.

واستلهمت تصميمات بطولات المنتخبات الوطنية من ملاعب كرة القدم وألوان المنتخبات الوطنية في قارة آسيا، حيث تم التركيز على الأماكن التي شهدت تتويج أبطال آسيا، ودعم أفضل المنتخبات الوطنية وأهم الأبطال في القارة.

وأشار الاتحاد إلى أنه من أجل تأكيد الترابط بين البطولات، فإن شعارات كأس آسيا وكأس آسيا للسيدات وكأس آسيا تحت 23 عاما، تتشارك في العناصر الأساسية للتصميم، كما تعرض هذه التصميمات الكؤوس الخاصة بكل بطولة.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أنه سيجرى تعديل هذه الشعارات في كل نسخة من هذه البطولات، بحيث تحمل عناصر محلية من الاتحاد الوطني المضيف.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة: "نحن سعداء ببدء العام الجديد مع تصاميم وشعارات مميزة لجميع مسابقات المنتخبات الوطنية والأندية، حيث يعمل الاتحاد على جعل هذه البطولات أكثر جاذبية للجماهير وتأكيد مكانة هذه البطولات كأهم فعاليات كرة القدم في قارة آسيا، وأنا واثق بأن التصاميم الجديدة سيكون لها صدى كبير في جميع أرجاء قارة آسيا والعالم، حيث إنني أتطلع لمشاهدتها عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي وعبر القنوات التلفزيونية".