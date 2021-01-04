"التعاون الإسلامي" تدين هجومي قريتين شمال غرب النيجر

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الأمين العام تقدم بخالص تعازيه لأسر الضحايا والحكومة

أعربت الأمانةُ العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجومين اللذين استهدفا قريتي تشومبانغو وزرومداريا شمال غرب النيجر، وتسببا في مقتل مئات المدنيين الأبرياء وإصابة العشرات بجراح.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إدانته القاطعة للهجومين، موضحاً أن مرتكبيهما هم أعداء السلام في منطقة الساحل برمتها.

وتقدم بخالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة النيجر، راجياً عاجل الشفاء للجرحى.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، تضامنه مع حكومة النيجر، وتأكيده لموقفه الرافض لجميع أشكال ومظاهر الإرهاب والتطرف العنيف.منظمة التعاون الإسلامي