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صحيفة "برتغالية": "الهلال" ينوي التعاقد مع صفقة مدوية

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صحيفة "برتغالية": "الهلال" ينوي التعاقد مع صفقة مدوية صحيفة "برتغالية": "الهلال" ينوي التعاقد مع صفقة مدوية
بعرض يقترب من 17 مليون يورو لمدة عامين ونصف

صحيفة

كشفت تقارير صحفية برتغالية إلى أن الهلال يريد التعاقد مع المهاجم الإسباني الجنسية البرازيلي المولد دييغو كوستا بعدما فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة ريكورد البرتغالية إن النادي السعودي يستعد لتقديم عرض مالي ضخم لضم اللاعب وأن العرض يقترب من 17 مليون يورو لمدة عامين ونصف .

يذكر أن اللاعب كان له دور كبير مع أتلتيكو مدريد في التتويج بلقب الدوري الإسباني في 2014، حيث سجل 27 هدفًا قبل أن يرحل عن الفريق صوب تشيلسي قبل أن يعود مجدداً لأتليتكو لكن اللاعب تعرض لإصابات عديدة منعته من استكمال مسيرته مع النادي الأسباني .

يذكر أن اللاعب شارك في 43 مباراة في الدوري منذ عودته لأتلتيكو وسجل 12 هدفًا وتوج بلقبي الدوري الأوروبي في 2018 وكأس السوبر الأوروبية في العام نفسه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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