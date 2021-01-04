أبرزها رفع 304 مخالفات إشغالات و495 مخالفات مباني.. جهود شرطة التعمير في ديسمبر

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، بالتنسيق مع أجهزة تلك المدن خلال شهر ديسمبر 2020 عن ضبط العديد من القضايا والمخالفات، من بينها الآتي:

في مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية، تأمين إزالة 65 حالة تعد متنوعة، وإلغاء تخصيص وسحب 17 وحدة، وغلق وتشميع 253 وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص، وإيقاف 423 عملًا لمنشآت مخالفة للترخيص، وضبط 278 مخالفة لمحلات تزاول نشاط دون ترخيص، وضبط 495 مخالفة مبان، وإزالة 101 مخالفة فورية، وضبط 140 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 18 واقعة فض أختام.

كما أسفرت الجهود عن تأمين إزالة ورفع 304 مخالفات إشغالات متنوعة، وضبط 365 واقعة تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجاري وإداري.

وفي مجال ضبط القضايا البيئية، تم ضبط 27 مخالفة نظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام، وضبط 30 بائعا جائلا، وشهادة صحية، وضبط (13 قضية سرقة مواد محجرية – 3 قضايا إتلاف مال عام – 3 قضايا سرقة تيار كهربائي ومياه عمومية ورفع عدادات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.