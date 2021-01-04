أخبار عاجلة

لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر -
"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية -
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا -
‏‎بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان لمنع ترامب من أي قرار محتمل لشن حرب -
6 قرارات من مجلس نقابة الصحفيين بشأن اشتراكات مشروع العلاج -
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور) -
1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
إثيوبيا.. مقتل 4 من زعماء جبهة تحرير تيغراي والقبض على 9 آخرين -
المشرف العام على الكرة بالنادي "الأهلي" يتقدم باستقالته -
جامعة الملك سعود تُطلق برنامجَيْ دبلوم‏ مرخصَيْن بنمط التعليم عن بُعد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

أبرزها رفع 304 مخالفات إشغالات و495 مخالفات مباني.. جهود شرطة التعمير في ديسمبر

Print
أبرزها رفع 304 مخالفات إشغالات و495 مخالفات مباني.. جهود شرطة التعمير في ديسمبر أبرزها رفع 304 مخالفات إشغالات و495 مخالفات مباني.. جهود شرطة التعمير في ديسمبر

مصراوي Masrawy

01:05 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، بالتنسيق مع أجهزة تلك المدن خلال شهر ديسمبر 2020 عن ضبط العديد من القضايا والمخالفات، من بينها الآتي:

في مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية، تأمين إزالة 65 حالة تعد متنوعة، وإلغاء تخصيص وسحب 17 وحدة، وغلق وتشميع 253 وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص، وإيقاف 423 عملًا لمنشآت مخالفة للترخيص، وضبط 278 مخالفة لمحلات تزاول نشاط دون ترخيص، وضبط 495 مخالفة مبان، وإزالة 101 مخالفة فورية، وضبط 140 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 18 واقعة فض أختام.

كما أسفرت الجهود عن تأمين إزالة ورفع 304 مخالفات إشغالات متنوعة، وضبط 365 واقعة تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجاري وإداري.

وفي مجال ضبط القضايا البيئية، تم ضبط 27 مخالفة نظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام، وضبط 30 بائعا جائلا، وشهادة صحية، وضبط (13 قضية سرقة مواد محجرية – 3 قضايا إتلاف مال عام – 3 قضايا سرقة تيار كهربائي ومياه عمومية ورفع عدادات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

شبكة عيون الإخبارية