صور.. سكرتير عام أسيوط يقود حملة تفتيشية على المستشفيات

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أسيوط ـ محمود عجمي :

ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، اليوم الاثنين، حملات تفتيشية مفاجئة على المستشفيات بأسيوط؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح سكرتير مساعد أسيوط، أنه شن حملات رقابية وتفتيشية على عدد مستشفيات الشاملة، والإيمان، والأطفال وأسيوط الجامعي، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد؛ مشيرا إلى شن حملات أخرى على المنشآت العامة والخاصة والمطاعم والمقاهي، والتشديد على ارتداء الكمامة وتوفير أدوات التطهير والتعقيم وتقليل التزاحم والتدافع ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وغيرها من الضوابط والاشتراطات اللازمة.