أخبار عاجلة

لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر -
"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية -
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا -
‏‎بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان لمنع ترامب من أي قرار محتمل لشن حرب -
6 قرارات من مجلس نقابة الصحفيين بشأن اشتراكات مشروع العلاج -
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور) -
1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
إثيوبيا.. مقتل 4 من زعماء جبهة تحرير تيغراي والقبض على 9 آخرين -
المشرف العام على الكرة بالنادي "الأهلي" يتقدم باستقالته -
جامعة الملك سعود تُطلق برنامجَيْ دبلوم‏ مرخصَيْن بنمط التعليم عن بُعد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. سكرتير عام أسيوط يقود حملة تفتيشية على المستشفيات

Print
صور.. سكرتير عام أسيوط يقود حملة تفتيشية على المستشفيات صور.. سكرتير عام أسيوط يقود حملة تفتيشية على المستشفيات

مصراوي Masrawy

01:09 م الإثنين 04 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي :

ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، اليوم الاثنين، حملات تفتيشية مفاجئة على المستشفيات بأسيوط؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح سكرتير مساعد أسيوط، أنه شن حملات رقابية وتفتيشية على عدد مستشفيات الشاملة، والإيمان، والأطفال وأسيوط الجامعي، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة المستجد؛ مشيرا إلى شن حملات أخرى على المنشآت العامة والخاصة والمطاعم والمقاهي، والتشديد على ارتداء الكمامة وتوفير أدوات التطهير والتعقيم وتقليل التزاحم والتدافع ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وغيرها من الضوابط والاشتراطات اللازمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا

عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا

تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

شبكة عيون الإخبارية