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جامعة حلوان تنظم دورة لتدريب العاملين على أساسيات التحول الرقمي

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جامعة حلوان تنظم دورة لتدريب العاملين على أساسيات التحول الرقمي جامعة حلوان تنظم دورة لتدريب العاملين على أساسيات التحول الرقمي

مصراوي Masrawy

01:03 م الإثنين 04 يناير 2021

كتبت- داليا شبل:

نظمت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة جامعة حلوان، دورة تدريبية أون لاين عن طريق برنامج Zoom للعاملين بالجامعة للتدريب على أساسيات التحول الرقمي.

وحسب بيان الجامعة، اليوم الاثنين، تستهدف الدورة التدريبية التأكيد على أهمية رفع مهارات وإعداد كوادر بشرية مدربة تواجه التحديات الجديدة، وفق توجه الدولة نحو الميكنة والتحول الرقمي؛ حيث تسعي جامعة حلوان إلى أن تكون جامعة ذكية بمواردها البشرية.

وتابعت الجامعة، كما تضمنت الدورة التدريب على مجموعة من الموضوعات حول التحول الرقمى والحكومة الإلكترونية وأركان التغيير للتحول الرقمى، ومميزات التحول الرقمي، و تقنيات التحول الرقمي، ومتطلبات ومحاور التحول الرقمي، وأهمية التحول الرقمي في تحسين كفاءة المؤسسات، والخطوات التي تتخذها في إطار التحول الرقمي.

وأوضحت حلوان، جاءت هذه الدورة التدريبية في إطار التأكيد على أن التحول الرقمًي هو الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك لاحداث تغيير جذري في طريقة العمل، والاستفادة من التطور التقني والتكنولوجي لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل.​

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