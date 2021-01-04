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أحداث مكتب الإرشاد.. إيداع محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان قفص الاتهام

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أحداث مكتب الإرشاد.. إيداع محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان قفص الاتهام أحداث مكتب الإرشاد.. إيداع محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان قفص الاتهام

مصراوي Masrawy

01:03 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

استأنفت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد".

وأودعت المحكمة المتهم محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، قفص الاتهام، تعقد الجلسة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار.

كان المستشار طارق أبو زيد المحام العام الأول لنيابة جنوب القاهرة، قد أحال قيادات الإخوان إلى المحاكمة بعد أن وجهت النيابة لعزت الاشتراك مع باقي المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه، تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، ومواجهة المتظاهرين في ثورة 30 يونيو المطالبة برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص واصابة 91 آخرين.

ووجهت لهم النيابة تهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة، والتخطيط لارتكاب الجريمة، فقام المتهمون المتواجدين بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش تجاه الضحايا قاصدين إزهاق أرواحهم.

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