الداخلية: ضبط 3 أشخاص لاختطافهم طفلاً مقابل فدية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بسوهاج، ومطالبة أهليته بدفع مبلغ فدية لإطلاق سراحه، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

كان قسم شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من (تاجر - مقيم ببندر شرطة طهطا) بتلقيه اتصال هاتفي من شخص مجهول "من رقم محدد" طلب خلاله وزن سيارته باستخدام الميزان الخاص به فقام بإرسال شقيقه (طالب) لوزنها إلا أنه لم يعد، وتلقى رساله على هاتف عم المُبلغ (تاجر - مقيم ببندر شرطة طهطا) مضمونها احتجازه لدى مجهولين واعتزامهم مساومتهم لإطلاق سراحه.

وتوصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى قيام كلٍ من (3 عمال "لإثنين منهم معلومات جنائية" – عاطليّن) باختطاف المجني عليه واحتجازه بمزرعة خاصة بإثنين من المتهمين بدائرة مركز جهينة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم (طبنجة - مسدس صوت) وتحرير المجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه نظراً لسابقة عمله طرف عم المجني عليه وعلمه بثرائه عقد العزم على اختطاف نجل شقيقه ومساومته على دفع مبلغ (500 ) ألف جنيه كفدية لإطلاق سراحه، واتفق مع باقي المتهمين لتنفيذ مخططه، وأضاف المتهم المذكور بقيامه بتاريخ الواقعة بالاتصال بالمبلغ وطلب منه وزن سيارة وعقب وصول المجنى عليه لمكان الميزان قام المتهمان الرابع والخامس بتهديده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهم واقتياده داخل سيارة ملاكي "مؤجرة قيادة المتهم الثالث" واحتجازه بالمزرعة المُشار إليها تمهيداً لمساومة عمه، وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة والهواتف المحمولة المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.