أخبار عاجلة

لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر -
"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية -
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا -
‏‎بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان لمنع ترامب من أي قرار محتمل لشن حرب -
6 قرارات من مجلس نقابة الصحفيين بشأن اشتراكات مشروع العلاج -
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور) -
1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
إثيوبيا.. مقتل 4 من زعماء جبهة تحرير تيغراي والقبض على 9 آخرين -
المشرف العام على الكرة بالنادي "الأهلي" يتقدم باستقالته -
جامعة الملك سعود تُطلق برنامجَيْ دبلوم‏ مرخصَيْن بنمط التعليم عن بُعد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

جعجع: "القوات اللبنانية" لن تحمل السلاح مجددا

Print
جعجع: "القوات اللبنانية" لن تحمل السلاح مجددا جعجع: "القوات اللبنانية" لن تحمل السلاح مجددا

مصراوي Masrawy

01:10 م الإثنين 04 يناير 2021

بيروت- (د ب أ):

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنّ "القوات" لن تحمل السلاح مجدداً الّا في حالة واحدة، إذا انهار الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وقال جعجع، لصحيفة “الجمهورية" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الاثنين ، إنّ "حلف حزب رئيس الجمهورية ميشال عون مع "حزب الله" هو من أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه، والحل هو في انتخابات نيابية مبكرة تبدّل الأكثرية النيابية".

وأضاف أنّ أمنيته القصوى، "أن يستفيق ويجد كتلاً نيابية مستقيلة من مجلس النواب مع "القوات"، للذهاب الى انتخابات مبكرة".

وأكّد جعجع "أنّ الصواريخ التي يمتلكها حزب الله هي صواريخ إيرانية، وموجودة لخدمة مشروع إيراني بدليل التصريح الذي سمعناه على لسان قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الايراني".

وتابع :"انما الذي استغربته شخصياً من كلامه، قوله إنّه مستعد لمساعدة كل من يعمل لمواجهة إسرائيل! والسؤال، لماذا يريدون مساعدة الجميع في مواجهة إسرائيل، ولماذا لا يواجهونها هم وبالمباشر، أي لماذا لا يواجه الحرس الثوري إسرائيل بالمباشر".

وأشار إلى أنّ "هناك استعمالاً للبلدان المحيطة بإسرائيل في الوقت الذي يجعل إيران بمنأى عن كل ما يجري".

ورداً على قول حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني إنّ إيران وسورية هما أهم داعم للمقاومة في لبنان قال جعجع: "صحيح، وأكبر دليل الوضع الذي يعيشه اللبنانيون اليوم في لبنان".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

وزير خارجية ألمانيا يزور مصر الأحد لبحث إحياء السلام بين إسرائيل وفلسطين

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب تناول أقراصًا مجهولة في أسيوط

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

مصرع شاب وفتاة اختناقًا بالغاز في المنيا

شبكة عيون الإخبارية