"نظافة القاهرة": تخفيض عدد الإداريين بنسبة 50%.. وإقرار نظام التناوب في العمل -"مستند"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، قرارًا بتخفيض العاملين الإداريين بالهيئة بنسبة 50%، والعمل بنظام التناوب بين العاملين.

وقال "الشرشابي"، خلال حديثه لمصراوي، اليوم الإثنين، إن هذا القرار ينطبق فقط على الإداريين؛ حيث إن الهيئة من الهيئات الخدمية التي تتطلب الوجود الميداني.

وأوضح رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة أن الهدف من القرار هو تجنب انتشار فيروس كورونا في ظل الأوضاع الحالية وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وجاء نص القرار على النحو التالي:-

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