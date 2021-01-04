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"بحوث الصحراء": زراعة 10 آلاف شتلة لوز ومورنجا لتوزيعها مجانًا على مزارعي شمال سيناء

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"بحوث الصحراء": زراعة 10 آلاف شتلة لوز ومورنجا لتوزيعها مجانًا على مزارعي شمال سيناء "بحوث الصحراء": زراعة 10 آلاف شتلة لوز ومورنجا لتوزيعها مجانًا على مزارعي شمال سيناء

مصراوي Masrawy

12:41 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فإن المركز يقدم من خلال المحطات البحثية الدعم للمزارعين؛ سواء إرشاديًّا أو فنيًّاا أو عينيًّا من خلال خبراء مركز بحوث الصحراء والمتخصصين في مجال الزراعات الصحراوية.

وأشار زغلول، في بيان له اليوم الإثنين، إلى أن محطة الشيخ زويد تقوم حاليًّا بإنتاج 5000 شتلة مورنجا و5000 شتلة لوز لتوزيعها على صغار المزارعين بالتعاون مع مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء في إطار التعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

ولفت رئيس مركز بحوث الصحراء إلى أن توزيع الشتلات يتم خلال شهري مارس وأبريل المقبلين؛ لزراعتها بالأراضي المستديمة دعماً بالمجان لمزارعي شمال سيناء.

وقال المهندس محمد رضا رئيس محطة الشيخ زويد إنه يتم متابعة الاحتياجات الفنية للمزارعين باستمرار وزيارة المزارع لفحص الأمراض النباتية في بعض أصناف الخضر؛ مثل الكرنب والفلفل والباذنجان والطماطم، وتم عمل برنامج مكافحة لهذه المزارع بمعرفة المتخصصين بمحطة الشيخ زويد بشمال سيناء.

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