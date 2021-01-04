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القوى العاملة: 7 يناير إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد

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القوى العاملة: 7 يناير إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد القوى العاملة: 7 يناير إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد

مصراوي Masrawy

12:39 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الخميس الموافق 7 يناير 2021، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن خالص التهانى للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

وأكد الوزير، في بيان اليوم، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وأصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.

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