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هيئة الدواء تتعاون مع "الصحة" لتدريب صيادلة المستشفيات والوحدات الحكومية

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هيئة الدواء تتعاون مع "الصحة" لتدريب صيادلة المستشفيات والوحدات الحكومية هيئة الدواء تتعاون مع "الصحة" لتدريب صيادلة المستشفيات والوحدات الحكومية

مصراوي Masrawy

12:33 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، أعدت مجموعة برامج تدريبية مختلفة للعاملين بمستشفيات وزارة الصحة، في عدة مجالات مرتبطة بالرعاية الصيدلية، وهي "الممارسات الصيدلية، اليقظة الدوائية، المعلومات الدوائية"، في 8 محافظات مختلفة، وهي محافظات "القاهرة، الإسكندرية، السويس، الفيوم، الدقهلية، القليوبية، الشرقية، المنيا"، في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2020.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بالمستوى الوظيفي للعاملين بالقطاع الحكومي، وتوفير برامج تدريبية متخصصة لثقل مهاراتهم، وإيمانا من هيئة الدواء المصرية بأولوية الارتقاء بالمستوى الوظيفي للسادة الصيادلة بمختلف القطاعات الصحية، بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تحسن من أدائهم الوظيفي، بحسب بيان الهيئة اليوم الاثنين.

وأكدت الدكتورة عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء، أن البرامج التدريبية التي تم إعدادها من قبل الإدارة العامة للممارسات الصيدلية استهدفت تدريب 200 صيدلي، وتم تقسيمهم إلى 7 مجموعات في 6 محافظات، وشمل التدريب "الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، مباديء وأسس الصيدلة الإكلينيكية، لمتابعة حالات الرعاية المركزة "كبار" والطرق العلاجية المختلفة، وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية تخصص أمراض القلب، كما تضمنت التدريبات الأدوات المختلفة المتعلقة بالجودة في إدارة الدواء، طرق اختيار المشاريع التطويرية وتطبيقها ومتابعتها، ومؤشرات الأداء المختلفة.

وفي سياق متصل، أجرى مركز اليقظة الدوائية التابع لهيئة الدواء المصرية تدريبا لـ 120 صيدليا على آليات نظام الإبلاغ عن الآثار العكسية، ورفع درجة الوعي فيما يخص مأمونية المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية، فيما قام مركز المعلومات الدوائية بتدريب 90 صيدليا في 3 محافظات وهي "الأسكندرية، المنيا، الدقهلية" على كيفية إنشاء مراكز المعلومات الدوائية، وقدم 10 محاضرات نظرية، و3 ورش عمل، بهدف التدريب على الإستفسارات الدوائية حول ما يتعلق بالأدوية، والمستحضرات الصيدلية، ودور أخصائي المعلومات الدوائية فى مختلف نواحى الرعاية الصيدلية، والمعلوماتية الصحية، والمهارات التى يجب توافرها للقيام بذلك الدور، كذلك مهارات التواصل مع المرضى ومقدمي الرعاية الصحية بهدف رفع الوعى بكل مايخص الأدوية، وإعداد البروتوكولات العلاجية، كما تم عقد محاضرات وورش عمل مكثفة للتدريب على كيفية البحث في المراجع العلمية الموثقة، وكيفية جمع واستخلاص المعلومات وتحليلها، وعرضها بطريقة واضحة وبسيطة، وهو ما يساهم في حصول المريض على الفائدة المرجوة من العلاج.

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مصراوي Masrawy

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