ضبط مرتكبي واقعة قتل مزارع بسبب خلافات الجيزة بأسيوط

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط اثنين من مرتكبي واقعة قتل مزارع في أسيوط بسبب خلافات الجيزة.

تلقى مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط بلاغًا بمقتل أحد الأشخاص بأحد الطرق بدائرة المركز.

والانتقال وبالفحص تبين مقتل (مزارع - مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة، وتبين وجود خلافات جيرة بينه وبين 3 أشخاص (سائق، عاملي زراعة) وأنهم وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط إثنين منهم وبحوزتهما (2 بندقية آلية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.