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37372 مستفيداً من خدمات طوارئ مستشفى المدينة المنوّرة العام

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37372 مستفيداً من خدمات طوارئ مستشفى المدينة المنوّرة العام 37372 مستفيداً من خدمات طوارئ مستشفى المدينة المنوّرة العام
المختبر أجرى 727096 فحصاً واستقبلت العيادات 26197 مراجعاً

37372 مستفيداً من خدمات طوارئ مستشفى المدينة المنوّرة العام

قدّم قسم الطوارئ في مستشفى المدينة المنوّرة العام، خِدْماته لـ 37372 مستفيدًا، وذلك خلال عام 2020م.

وأوضحت "صحة المدينة المنوّرة" أن قسم المختبر أجرى 727096 فحصًا مخبريًّا، واستقبلت العيادات الخارجية 26197 مراجعًا، فيما استقبل قسم العيادات الافتراضية 1053 مريضًا، وجميعهم تمّ تقديم الخِدْمات الطبية اللازمة لهم عن بُعد، إضافةً إلى ذلك فقد تمّ خلال الفترة نفسها إجراء 318 عملية جراحية عامة و51 عملية جراحة مناظير للجهاز الهضمي، وبلغ عدد المرضى المنوّمين 3159 مريضًا وتم تنويم 522 مريضًا في العناية المركزة، كما قام قسم الأشعة بعمل 26985 صورة للأشعة المتنوعة، فيما استقبل قسم العلاج الطبيعي 4258 مراجعًا.

يُذكر أن مستشفى المدينة المنوّرة العام تبلغ سعته السريرية أكثر من 200 سرير، ويقدم خِدْماته في عديد من التخصّصات الطبية وتتبعه عدة مراكز رعاية صحية أولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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