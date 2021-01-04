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ينبع.. جراحة نادرة تُنقذ مواطنًا تَعَرّض لحادث مروري وتهتك بالاثني عشر

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ينبع.. جراحة نادرة تُنقذ مواطنًا تَعَرّض لحادث مروري وتهتك بالاثني عشر ينبع.. جراحة نادرة تُنقذ مواطنًا تَعَرّض لحادث مروري وتهتك بالاثني عشر
أجراها فريق طبي قام باستكشاف البطن وعمل إصلاح أولي للأمعاء وغسيل بروتيني

ينبع.. جراحة نادرة تُنقذ مواطنًا تَعَرّض لحادث مروري وتهتك بالاثني عشر

تَمَكّن فريق طبي جراحي بمستشفى ينبع العام، من إنقاذ حياة مواطن تعرّض لحادث مروري، أسفر عن كدمة قوية بمنطقة البطن، أدت إلى تهتك بالاثني عشر.

وتفصيلًا، أوضح المتحدث الرسمي بصحة المدينة المنورة مؤيد أسامة أبو عنق، أن مستشفى ينبع العام استقبل حالة مريض تعرض لكدمة قوية بمنطقة البطن، أدت إلى تهتك بالاثني عشر؛ إثر حادث مروري.. وبفضل من الله، تم استقبال المريض عبر النقل الإسعافي محالًا من قِبَل مستشفى بدر العام، وأدخل مباشرة لقسم الطوارئ وهو يعاني من آلام مبرحة بمنطقة البطن.

وأضاف "أبو عنق" بعد القيام بالفحوصات والأشعة اللازمة تَقَرر إدخال المريض إلى غرفة العمليات، وجرى استكشاف البطن وعمل إصلاح أوليّ للأمعاء بمنطقة الاثني عشر، ومن ثم تم إجراء غسيل بروتيني لمنطقة البطن.

جدير بالذكر أن هذه العملية تُعَد نوعية ودقيقة لندرة الإصابة في جهاز الاثني عشر؛ حيث تُعد من الإصابات الخطيرة والمؤدية إلى الوفاة لو لم يتم تدخل طبي سريع، والمريض -بحمد الله- تَمَاثل للشفاء وهو بصحة جيدة.

وأجرى قسم العمليات بالمستشفى -خلال شهر نوفمبر- عدد 240 عملية جراحية متنوعة تكللت كلها بالنجاح.فريق طبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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