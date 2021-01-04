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وزيرة العمل الايطالية: ندرس مد الحظر المفروض حاليا على فصل الموظفين

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وزيرة العمل الايطالية: ندرس مد الحظر المفروض حاليا على فصل الموظفين وزيرة العمل الايطالية: ندرس مد الحظر المفروض حاليا على فصل الموظفين

مصراوي Masrawy

12:21 م الإثنين 04 يناير 2021

روما-(د ب أ):

قالت وزيرة العمل الايطالية نونزيا كاتالفو، إن بلادها تدرس مد الحظر المفروض حاليا على فصل الموظفين عن العمل، بصورة جزئية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء التي أوردت النبأ اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن ينتهي الحظر في 31 من مارس المقبل.

وقالت كاتالفو في المقابلة التي أجرتها مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الايطالية، إن تبحث أيضا زيادة دخل المواطنين العاطلين عن العمل، وتسهيل إجراءات تقاعد العمال الأكبر سنا.

يذكر أن إيطاليا كانت من الدول الأكثر تضررا من ، حيث سجلت 75 ألفا و332 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، وذلك من بين أكثر من مليوني حالة إصابة.

وقد سجلت إيطاليا خلال الـ24 ساعة الماضية 14 ألفا و245 حالة إصابة جديدة، و347 حالة وفاة جديدة، بحسب أحدث إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز".

وتخضع إيطاليا حاليا لإجراءات إغلاق صارمة في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

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