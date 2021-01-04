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مريض كلى بريطاني أول من يتم تطعيمه بلقاح أسترازينيكا/أكسفورد المضاد لكورونا

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مريض كلى بريطاني أول من يتم تطعيمه بلقاح أسترازينيكا/أكسفورد المضاد لكورونا مريض كلى بريطاني أول من يتم تطعيمه بلقاح أسترازينيكا/أكسفورد المضاد لكورونا

مصراوي Masrawy

12:19 م الإثنين 04 يناير 2021

لندن- (د ب أ):

تلقى مريض كلى بريطاني جرعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد المضاد لفيروس كورونا، ليصبح أول شخص في العالم يحصل على اللقاح خارج التجارب السريرية.

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أنه تم حقن بريان بينكر، 82 عامًا، باللقاح في مستشفى جامعة أكسفورد عند الساعة السابعة والنصف صباحا (0730 بتوقيت جرينتش).

وأعرب بينكر، وهو من أكسفورد، عن فخره بتلقي اللقاح في مدينته، التي تبعد 82 كيلومترا شمال لندن.

وقال:"سعيد جدا بالحصول على اللقاح المضاد لكورونا اليوم، وفخور حقا بأنه تم تطويره في أكسفورد".

وأضاف:"لقد كان التمريض والأطباء والطاقم رائعين، ويمكنني الآن أن أتطلع للاحتفال بالذكرى السنوية الثامنة والأربعين لزواجي مع زوجتي شيرلي في وقت لاحق من هذا العام".

وكانت الجهات التنظيمية البريطانية وافقت في الثلاثين من ديسمبر على الاستخدام الطارئ للقاح.

وأطلقت بريطانيا مطلع ديسمبر برنامجا موسعا للتلقيح ضد ، باللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك.

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