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وضع نفسه أمام الموت القادم كأنما فقد القدرة على التمييز

"خطوط السكك الحديدية للقطارات فقط"، هذه هي القاعدة الذهبية التي تكشف عنها واقعة مروّعة لرجل هندي فقد حذاءه في مسار القطار فكاد يفقد حياته دهساً تحت عجلاته.

وتحت عنوان "نجا بأعجوبة"، قالت صحيفة "هندوستان تايمز"، إن الحادث وقع بعد ظهر الجمعة الماضي، في محطة قطارات داهيسار إحدى ضواحي مدينة مومباي، شمالي غرب الهند.

ويظهر الفيديو المروّع، كيف كان الركاب يتوجهون نحو جسر المشاة للعبور إلى الرصيف الآخر، لكن شاباً قفز إلى مسار القطارات وعبر بسرعة، وتبعه مسن ستيني لم يُعلن عن هويته، فهبط من الرصيف، وببطء عبر الحاجز الحديدي بين مسارَي القطارات، لكن وهو يعبر القضبان في طريقه للرصيف الآخر، علق حذاؤه وانخلع بين القضيبين.

وهنا بدا ارتباك الرجل واضحاً، فبدلاً من الإسراع بالصعود إلى الرصيف، عاد إلى الخلف ليرتدي الحذاء جوار الحاجز الحديدي رغم أن القطار قادم.

وفي اللحظة التالية، وضع نفسه أمام الموت القادم نحوه مباشرة كأنما فقد القدرة على التمييز، وهنا امتدت يد ضابط شرطة، فانتشلته من على بُعد سنتيمترات من القطار الذي حاول التوقف قبل أن يصل اليه.

وينهي الفيديو بضابط الشرطة وهو يضرب الرجل على صدره، موجهاً إليه اللوم على الموقف الذي كاد يفقد فيه حياته.

وحسب الصحيفة، فإن عبور السكك الحديدية يكون عبر الأنفاق والجسور، ومخالفة ذلك تعرّض صاحبها لعقوبة السجن 6 أشهر وغرامة ألف روبية (52 ريالا).