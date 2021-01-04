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"الأمن العام": تنفيذ 38 ألف حكم قضائي وضبط 111 قضية مخدرات في 24 ساعة

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"الأمن العام": تنفيذ 38 ألف حكم قضائي وضبط 111 قضية مخدرات في 24 ساعة "الأمن العام": تنفيذ 38 ألف حكم قضائي وضبط 111 قضية مخدرات في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

12:05 م الإثنين 04 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 36 قطعة سلاح ناري و111 قضية مخدرات، وتنفيذ 38049 حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط تشكيل عصابي، ضم 3 متهمين ارتكبوا حادث متنوع، 15 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، و334 دراجة نارية مخالفة، و28541 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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