جريمة داخل تاكسي.. كواليس مقتل سيدة على يد شقيقها بالجيزة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بطريق الواحات، وتبين أن شقيقها وراء ارتكاب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بالعثور على جثة (سيدة - مقيمة بمنطقة فيصل بالهرم) بطريق الواحات بدائرة القسم وبها جروح متفرقة والعثور بجوارها على هاتفها المحمول.

تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليها (سائق – مقيم بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وتبين أنه مصاب بجرح قطعي بالذقن، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بوجود خلافات بينه وبين زوجته وأهليتها بسبب شقيقته، فعقد العزم على قتلها.

في سبيل تنفيذ مخططه الإجرامي أعد سلاح أبيض "خنجر" وانتظار المجني عليها بطريق عودتها محل إقامتها متخفياً بمنطقة زراعية مستقلاً سيارة أجرة ولدى مشاهدته لها قام بمفاجأتها وتهديدها بالسلاح الأبيض واقتيادها لداخل السيارة والتعدي عليها بعدة طعنات فأودى بحياتها ثم تخلص من جثتها بإلقائها بمكان العثور وأضاف بحدوث ما به من إصابات نتيجة مقاومة المجني عليها له.

تم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض - السيارة "المستخدمين في ارتكاب الواقعة"). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.