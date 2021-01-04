بيان رسمي.. "صحة المنيا" تنفي نقص الأكسجين في مستشفى ملوي

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مصراوي Masrawy

المنيا – محمد النادي:

نفت مديرية الصحة في محافظة المنيا، اليوم الإثنين، جملة وتفصيلًا ما تردد في أحد المواقع الإخبارية حول اقتراب نفاد الأكسجين داخل مستشفى حميات ملوي للعزل بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، في بيان أصدرته المديرية، اليوم الإثنين، أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة، موضحًا أن مستشفى حميات ملوي ليس بها مرضي كورونا، إذ يُجرى استقبال مرضى كورونا بمستشفى العزل الجديدة ومستشفى صدر ملوي.

وأضاف وكيل الوزارة، أن مستشفى حميات ملوي بها حالتين فقط يُجرى علاجهما "أمراض متوطنة " وليس كورونا.

ودعا وكيل وزارة الصحة، إلى ضرورة تحري الدقة والصدق في نشر الأخبار وتداولها لعدم نشر البلبلة واثارة الخوف والفزع لدى المواطنين.

كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أوضح في تصريحات صحفية أمس الأحد، أن هناك 16 مستشفى داخل محافظة المنيا المخصصة لحالات كورونا، تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة، موضحا توافر الأكسجين بالإضافة الى أسطوانات الغاز بجميع المستشفيات من خلال 5 تانكات بمستشفيات "عزل ملوي، وصدر المنيا ، والمنيا العام، وجراحات اليوم الواحد، وصدر وقلب الجامعة".