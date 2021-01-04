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لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر
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الجمعة 08 يناير 2021 07:52 مساءً
"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية
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الجمعة 08 يناير 2021 07:52 مساءً
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا
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الجمعة 08 يناير 2021 07:50 مساءً
بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان لمنع ترامب من أي قرار محتمل لشن حرب
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الجمعة 08 يناير 2021 07:50 مساءً
6 قرارات من مجلس نقابة الصحفيين بشأن اشتراكات مشروع العلاج
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الجمعة 08 يناير 2021 07:50 مساءً
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور)
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الجمعة 08 يناير 2021 07:50 مساءً
1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن
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الجمعة 08 يناير 2021 07:42 مساءً
إثيوبيا.. مقتل 4 من زعماء جبهة تحرير تيغراي والقبض على 9 آخرين
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الجمعة 08 يناير 2021 07:35 مساءً
المشرف العام على الكرة بالنادي "الأهلي" يتقدم باستقالته
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الجمعة 08 يناير 2021 07:35 مساءً
جامعة الملك سعود تُطلق برنامجَيْ دبلوم مرخصَيْن بنمط التعليم عن بُعد
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الجمعة 08 يناير 2021 07:35 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
مطبخ هالة - بمقادير بسيطة .. أسهل وأسرع طريقة لعمل فتة كباب الحله
مصر
Al Nahar TV
الاثنين 04 يناير 2021 12:13 مساءً
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