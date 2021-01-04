أخبار عاجلة

لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر -
"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية -
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعدة حالات الإصابة بفيروس كورونا -
‏‎بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان لمنع ترامب من أي قرار محتمل لشن حرب -
6 قرارات من مجلس نقابة الصحفيين بشأن اشتراكات مشروع العلاج -
تفقده الرئيس السيسي اليوم.. 8 معلومات عن مشروع "مستقبل مصر" (صور) -
1215 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن -
إثيوبيا.. مقتل 4 من زعماء جبهة تحرير تيغراي والقبض على 9 آخرين -
المشرف العام على الكرة بالنادي "الأهلي" يتقدم باستقالته -
جامعة الملك سعود تُطلق برنامجَيْ دبلوم‏ مرخصَيْن بنمط التعليم عن بُعد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشرقية.. 843 جولةً على المنشآت وتطهير 744 موقعًا

Print
الشرقية.. 843 جولةً على المنشآت وتطهير 744 موقعًا الشرقية.. 843 جولةً على المنشآت وتطهير 744 موقعًا
باستخدام 141545 لترًا من المعقمات بمشاركة 465 فردًا

الشرقية.. 843 جولةً على المنشآت وتطهير 744 موقعًا

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 843 جولةً رقابيةً، منها جولتان مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة؛ لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية، وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة بحسب البروتوكولات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 15 مخالفة، منها 13 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" في الأسواق والمراكز التجارية، ومخالفتا تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 744 موقعًا باستخدام 141545 لترًا من المعقمات والمطهرات بمشاركة 465 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7803 أطنان من النفايات، وأزالت 4457 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9388 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار خطتها الدورية بشكل يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة للشكاوى التي تُعنى بجميع ميادين الخدمة في المنطقة عبر مركز البلاغات (940)؛ داعيةً أفراد المجتمع إلى التعاون والتكاتف للتصدي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات هاتفيًّا أو إلكترونيًّا.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر

لأول مرة في 8 أشهر.. الاقتصاد الأمريكي يفقد 140 ألف وظيفة في ديسمبر

"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية

"بيلوسي" تصف ترامب بـ"الرئيس المختل" وتحذِّر من شنه ضربة نووية

إثيوبيا.. مقتل 4 من زعماء جبهة تحرير تيغراي والقبض على 9 آخرين

إثيوبيا.. مقتل 4 من زعماء جبهة تحرير تيغراي والقبض على 9 آخرين

المشرف العام على الكرة بالنادي "الأهلي" يتقدم باستقالته

المشرف العام على الكرة بالنادي "الأهلي" يتقدم باستقالته

شبكة عيون الإخبارية